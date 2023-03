Rrahmani: “Napoli non è finita, diamo il massimo con l’Eintracht Francoforte. Ecco il segreto dei miei 7 gol”

Amir Rrahmani parla in conferenza stampa di Napoli-Francoforte, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Rrahmani ha parlato del suo miglioramento in questi anni: “Quando la squadra gioca bene è molto più semplice anche per noi fare meno fatica in difesa, perché i paloni arrivano più puliti e possiamo giocare meglio anche noi difensori. Questo è forse uno dei segreti di questa partita“.

Rrahmani ha parlato anche della differenza tra Koulibaly e Kim: “Sono due giocatori molto forti ed io sono onorato di aver giocato con entrambi. Stiamo andando molto bene, così come quando c’era Kalidou. Diciamo che Kim ha avuto più fortuna“.

Glasner ha detto che possono ribaltare la partita, anzi è quasi sicuro di poterlo fare. Rrahmani ha detto: “È giusto che la pensino così, noi abbiamo vinto solo una partita. Quindi dobbiamo fare massima attenzione, perché non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo. Sappiamo che loro hanno una mentalità importanti, sono una squadra molto forte dobbiamo mettere il massimo impegno“.

Ma il Napoli vuole “vincere sempre. Perché quando cominci a vincere le partite ti senti meglio ed hai anche più fortuna“. Rrahmani spiega il segreto dei suoi 7 gol in questa stagione: “Ho fatto molti gol anche grazie agli schemi preparati dallo staff, quando questo accade è molto più semplice fare gol. Mentre quello con l’Atalanta era un po’ più difficile“.

Il Napoli per la prima volta può accedere ai quarti di finale una “pressione che si sente da inizio anno. Anche perché abbiamo la possibilità anche di vincere lo scudetto. Speriamo di chiudere bene“.