Glasner: “Siamo il Francoforte, magari facciamo subito tre gol al Napoli…”

Olivier Glasner allenatore dell’Eintracht Francoforte ha parlato in conferenza stampa prima del match con il Napoli.

L’Eintracht Francoforte contro il Napoli parte da uno svantaggio di due gol, ma questo non sembra pesare all’allenatore dei tedeschi che dice: “Noi dobbiamo dare il massimo. Sappiamo che non sarà facile, perché loro sono una squadra forte, ma noi siamo il Francoforte e dobbiamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della qualificazione“.

All’andata l’Eintracht ha giocato soprattutto in difesa, ma da questo punto di vista Glasner non si sbilancia: “Magari facciamo subito tre gol al Napoli, magari bisognerà attendere per farli. L’importante è raggiungere la qualificazione ai quarti di finale“.

L’Eintracht Francoforte dovrà fare a meno di Lindstrom infortunato e Kolo Muani squalificato: “Con Randal avremo avuto un ritmo maggiore. Però tutti e due hanno giocato all’andata e non abbiamo vinto, ora invece ho sensazioni molto positivo. Come evitare il possesso palla del Napoli? Loro fanno un grandissimo pressing offensivo, noi dobbiamo essere più veloci per evitarlo, cosa che all’andata non c’è stata. Ho visto il match con l’Atalanta sono riusciti a segnare rubando il tempo all’avversario, noi non dovremo commettere questi errori“.

Nessun commento invece sul divieto di trasferta dei tifosi tedeschi: “Sulla questioni politiche non voglio entrare”