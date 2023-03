Ultras Eintracht imbufaliti: “Molti verranno ugualmente. Prenotati aereo, albergo…

Gli ultras dell’Eintracht sono imbufaliti per il divieto di trasferta: nonostante ciò molti verranno ugualmente, perché hanno prenotato aereo, albergo…

Non si placano le polemiche per il divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli. Nonostante ciò, tanti arriveranno lo stesso all’ombra del Vesuvio, come dichiara ad AreaNapoli.it a Christopher, uno degli ultras tedeschi: “Si sa come sono i tifosi dell’Eintracht, sin dai tempi del Barcellona. È stato tutto molto improvviso, si è saputo solamente una settimana prima che i fan non sarebbero potuti andare allo stadio e questa è stata una catastrofe perché molti si erano già attivati per albergo, volo, per risparmiare. La possibilità che venga rimborsato qualcosa è molto bassa e tu ti senti stupido perché hai anche cercato di risparmiare e combinare tutto al meglio. Per me la cosa è particolarmente frustrante perché il Napoli non è la classica squadra commerciale come a Parigi o in Premier, ha una sua storia, era un evento. E tutto questo rende la questione ancora più amara”.

Ci saranno tifosi dell’Eintracht allo stadio oppure no? “Molti ci andranno ugualmente, ma non è detto che si facciano riconoscere come tali (alcuni ci andranno anche perché magari conoscono qualcuno a Napoli). L’Eintracht ha ritirato tutti i biglietti e, quindi, i tifosi andranno nel settore neutro. Qualcuno ci sarà di sicuro, ci scommetterei, ma se si faranno riconoscere durante la partita, non lo so”.

Come giudicate la scelta di vietare, poi riaprire, poi vietare di nuovo a poche ore dalla partita? “Questa è la catastrofe maggiore, si apre, si chiude, si apre, si chiude, ti senti preso in giro. È come quando hai un datore di lavoro che vuole sapere se vieni o non vieni, ecc. Una situazione simile pesa sulle persone, mandi all’aria tutti i tuoi piani, ti senti anche vessato, preso per il culo, non ti senti più rispettato”.

C’è possibilità di scontri? “Sì, al 100%, chi conosce l’Eintracht sa che i suoi fan non si lasciano accerchiare volentieri, ci sono alcuni fan litigiosi che avrebbero fatto come me, avrebbero volato separatamente, probabilmente passando da Bergamo per andare a Napoli con dei bergamaschi, potrei immaginarmi anche una cosa del genere. Sono sicuro che martedì o mercoledì ci saranno degli incontri con gli atalantini. Posso capire le persone, nessuno vuole farsi chiudere la bocca e vedersi deprivato della sua libertà, ma già Napoli ha paura dei tifosi dell’Eintracht, non bisogna gettare benzina sul fuoco, ci possono essere problemi con la polizia, possono arrestarti… Non so quanto sia giusto”.