CDM – Napoli, Elmas titolare con il Torino!

Luciano Spalletti può lanciare Eljif Elmas titolare in Torino-Napoli, il macedone può prendere il posto di Zielinski.

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno può esserci un cambio di formazione importante in Torino-Napoli. Luciano Spalletti sta pensando di inserire Elmas dal primo minuto. Spalletti in conferenza stampa ha sottolineato che il macedone per qualità ed impegno meriterebbe di giocare di più dal primo minuto.

“Qualche cambio di formazione ci sarà, scalpitano soprattutto Olivera e Lozano e anche Elmas può insidiare Zielinski. Juric dovrà fare a meno di Miranchuk ma ha giocatori come Radonjic e Vlasic che sanno essere pericolosi quando vengono chiamati in causa” scrive il Corriere del Mezzogiorno.