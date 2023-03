Alessandro Zanoli ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Sampdoria nella sfida con il Verona.

Il giocatore in prestito dal Napoli ha segnato la rete del 3-1 in Sampdoria-Verona. Zanoli è bravo a seguire l’azione ed attendere il passaggio del compagno, che lo vede tutto solo in area di rigore. Preciso l’assist e preciso il tocco del giocatore di proprietà del Napoli che segna la sua prima rete in Serie A con la maglia della Sampdoria.