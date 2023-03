Con la maglia del Torino e la maschera di Osimhen: bel gesto del nigeriano – FOTO

Il Napoli vince con il Torino grazie ad una doppietta di Victor Osimhen, che ad inizio partita saluta il bambino con la sua maschera.

La maschera di Osimhen è diventato un cult anche per i bambini. Bellissimo l’episodio ad inizio partita di Torino-Napoli, tra i ragazzi che accompagnano i giocatori in campo c’era anche un bambino con la maschera del giocatore nigeriano.

Bellissima la faccia di Osimhen che ha risposto con un dolcissimo sorriso ed un cinque al passaggio del bambino mascherato. Poi in campo Osimhen si è scatenato con due gol (25 gol in stagione, 15 da inizio 2023 in 15 partite).

Una macchina da guerra Osimhen che maschera in volto, sta facendo innamorare una nuova generazione di tifosi, oramai ipnotizzati da quella forza della natura che sradica palloni, si batte per la squadra e segna gol a raffica, come un suepereroe.