La magia della cucina incontra il calcio: il piatto esclusivo per Osimhen

Cucina d’autore per Osimhen: lo chef Scala crea un piatto unico a base di spaghetti neri e pizza ai carboni vegetali.

Attualmente, stiamo assistendo a una vera e propria ondata di omaggi culinari dedicati a Victor Osimhen, il noto calciatore nigeriano che gioca nel Napoli. Dalle torte di compleanno agli ovetti di Pasqua, i cuochi di tutta Italia sembrano voler omaggiare il giovane atleta con creazioni culinarie sempre più originali e gustose.

E proprio in quest’ottica, lo chef Gennaro Scala del Ristorante Villa Elvira di Pozzuoli ha creato un piatto veramente unico e sorprendente: gli spaghetti neri al nero di seppia con frutti di mare, zeste di limone e kube di calamaro in semola. La pasta, cotta al dente, è arricchita da una ricca selezione di frutti di mare freschi, come gamberi, cozze e vongole, che conferiscono al piatto un sapore intenso e aromatico. Il tutto è poi condito con zeste di limone, che aggiungono una nota fresca e agrumata al piatto, e kube di calamaro in semola, per una consistenza croccante e piacevolmente sorprendente.

Ma ciò che rende questo piatto ancora più speciale e originale è la maschera che lo ricopre: una sfoglia di pizza nera, realizzata con carboni vegetali, che conferisce un aspetto decisamente spettacolare e unico al piatto. La pizza, sottile e croccante, ricorda la texture della carta, e dona al piatto un tocco di originalità e contrasto cromatico.

Naturalmente, lo chef Gennaro Scala e i proprietari del ristorante non vedono l’ora di far gustare questo piatto a Victor Osimhen in persona, ma nel frattempo è già diventato uno dei piatti più richiesti dalla clientela, per la sua originalità, la sua bellezza visiva e il suo sapore unico e irresistibile. Un omaggio culinario che sicuramente resterà a lungo nella memoria dei commensali, e che dimostra ancora una volta come la creatività e la passione per la cucina possano dar vita a creazioni sorprendenti e memorabili.