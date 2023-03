Dalla Francia: Kvaratskhelia, il PSG prepara l’offerta. La cifra è pazzesca

Il Psg vuole Kvaratskhelia: incredibile rivelazione sulla possibile offerta del club parigino al Napoli per l’esterno georgiano.

La stella del calcio georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che ha stupito tutti con la sua straordinaria performance nella sua prima stagione con il Napoli, ha catturato l’attenzione di molti grandi club europei in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Il talentuoso calciatore georgiano ha attirato in particolare l’attenzione del Paris Saint-Germain, che avrebbe inserito Kvaratskhelia tra i propri obiettivi di mercato.

Napoli, il Psg punta Kvaratskhelia

Secondo il portale francese 10sport, il PSG sarebbe disposto a spendere una cifra incredibile di 180 milioni di euro per accontentare le richieste del Napoli. Questa cessione farebbe segnare al club azzurro una plusvalenza clamorosa, dato che Kvaratskhelia è stato acquistato solo un anno fa per circa 10 milioni di euro. Non sorprende quindi che altri grandi club europei si stiano interessando al talento del georgiano, che ha già segnato 13 gol e fornito 15 assist in questa stagione.

Kvaratskhelia numeri alla Maradona

Non è un caso che l’0fferta del PSG per Kvaratskhelia sia di quelle folli, la classe del georgiano si più racchiudere nel gol contro l’Atalanta. In un attimo, proprio mentre Khvicha zigzagava avanti e indietro, scalzando Scalvini e facendo traballare Toloi, nello stadio che è casa sua e in una città che lo ama, Diego Maradona è riapparso.

Il talento del georgiano ha evocato sensazioni di magia che ricordano il grande Maradona: la sfacciataggine spudorata, la leggerezza del gesto naturale e la sublimazione del talento. Anche se non è possibile confrontare i due giocatori, l’allenatore Spalletti ha dichiarato che il gol di Kvaratskhelia è degno di Maradona, perché la qualità che ha nello stretto e la sua imprevedibilità nella rapidità di esecuzione sono veramente devastanti.

Da quando Maradona ha lasciato Napoli, sono passati trent’anni, ma non c’è dubbio che Kvaratskhelia abbia il potenziale per diventare il suo erede. Il suo genio ha l’eleganza scintillante di un ballerino o di un modello di passerella, ma anche la forza e la grinta che solo i numeri 10 possono avere.