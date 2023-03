Napoli Rock: Kvaratskhelia come Elvis Presley, goal da premio Oscar

Ventunesima puntata di Napoli Rock: Kvaratskhelia balla come Elvis Presley ed il suo goal da premio Oscar

Ma proprio a nessuno le finte di Khvicha Kvaratskhelia hanno ricordato le movenze di Elvis Presley? Quel particolare movimento del bacino ha mandato a terra in serie Toloi, Demiral e Scalvini così come il re del rock’n’roll ha fatto impazzire milioni di donne.

Vedere per credere. Le movenze mostrate nel primo Elvis, con “Hound Dog” e “Jailhouse Rock”, da una parte fecero innamorare tante ragazze americane, dall’altra scioccarono il mondo conservatore degli States, tanto da creare problemi seri all’artista più invidiato nel Mondo. Basta guardare un video dell’epoca, con lo strepitio isterico delle sue fans.

Così allo stesso modo tante persone stanno utilizzando il termine “illegale” per definire il goal di Khvicha contro l’Atalanta. Un goal che ha fatto brillare gli occhi di tutti i tifosi presenti allo stadio o davanti alla tv. E chiariamolo: napoletani e non napoletani.

Di certo, in pieno momento Oscar, il goal di Kvaratskhelia avrebbe meritato una statuetta come “Miglior Goal”. Elvis era candidato per diversi premi ma è stato snobbato: in particolar modo Austin Butler ha lottato fino all’ultimo per vincere come “Miglior Attore Protagonista”. Dunque, se il film di Baz Luhrmann è tornato a mani vuote dalla cerimonia di Hollywood, almeno il georgiano avrebbe fatto saltare il banco. Come venerdì contro l’Atalanta. Tutte le resistenze di Gasperini sbaragliate da una gemma.

P.S. Napoli “Miglior Film” e Spalletti “Miglior Regia” di una stagione pazzesca. E che adesso entra nel momento più bello.

