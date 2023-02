Napoli Rock: “Happy Birthday” punk alla Ramones per Kvaratskhelia

Diciassettesima puntata di Napoli Rock: “Happy Birthday” alla Ramones per il compleanno di Khvicha Kvaratskhelia

Compleanno rock per Khvicha Kvaratskhelia che si regala una prestazione ai suoi livelli al “Maradona”. Il georgiano del Napoli sta salendo giornata dopo giornata e domenica sera ha spento le ventidue candeline con un altro goal d’autore.

Come sulle note dei Ramones che hanno creato la versione punk di “Happy Birthday”, il fuoriclasse del Napoli accelera per recuperare un pallone che stava per perdersi in calcio d’angolo, rientra in area, si beve in velocità Ferrari ed accomoda il pallone con un tiro a giro leggero che Carnesecchi può solo raccogliere in rete. Tutti a festeggiare la rete di Khvicha che dimostra ancora una volta quanto non vada sprecato nulla: una fame che pochi hanno. E decidete voi se vi piace di più “Happy Birthday” con la variante schitarrata di Jimi Hendrix o quella rock/sensuale di Lenny Kravitz. Ma di certo Kvara viaggia una bomba sui ritmi dei Ramones.

Contro la Cremonese si è intravisto finalmente un bel pizzico di quel Piotr Zielinski che tutti non vedono l’ora torni pienamente in forma. La confidenza con le sue giocate si sta scaldando, così come i Kings of Leon scuotono i propri fans nelle prime canzoni durante i concerti. Zielo si sta preparando per dare il meglio nel palcoscenico luccicante della Champions League.

Ah, ma è passato San Valentino? Retorica no…assolutamente. Ma la coppia del goal del Napoli Osimhen-Kvaratskhelia lancia baci a tutti. Due pepite preziose di una squadra bellissima da vedere. E di colonne sonore d’amore per una gemma del genere ce ne sono tante nella storia del rock. “You are so beautiful” (Tu sei così bella) di Joe Cocker è quella più indicata per un gruppo che sta facendo sognare una città intera.

Consigli per gli ascolti

1. The Ramones – Happy Birthday

2. Jimi Hendrix – Happy Birthday

3. Lenny Kravitz – Happy Birthday

4. Kings of Leon – Closer

5. Joe Cocker – You are so beautiful