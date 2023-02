La sedicesima puntata di Napoli Rock: l’esultanza di La Spezia come la scena cult di un film capolavoro

C’è un’immagine della partita tra Spezia e Napoli che spicca su tutte. L’esultanza di Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Osimhen che guardano all’orizzonte, difendendo gli occhi dal sole con la mano, dopo il goal da vertigini della pantera nigeriana. Guardi loro e sembra di vedere Jack Nicholson, Danny DeVito e company in una scena cult del film “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Nel capolavoro di Milos Forman, Jack Nicholson guarda una tv spenta e descrive in maniera emozionante, inventandosela di sana pianta, una partita di basket, entusiasmando gli amici del manicomio a cui era stato vietato di vedere la partita che nella realtà si gioca. Al “Picco” i tre azzurri guardano al cielo, lì dov’è salito Victor Osimhen per il colpo di testa da record da 2.58cm, che ha beffato Dragowski e Nikolaou per il raddoppio del Napoli.

L’esultanza di La Spezia come la scena cult di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

Sui social il capitano ha poi scritto: “Khvicha, dici a Victor di scendere che dobbiamo esultare”. Ma chissà cosa è passato nella testa dei tre che hanno guardato al cielo con un tale sorriso che sembravano stessero guardando un qualcosa di bello all’orizzonte.

Esiste la realtà ed esiste l’immaginazione. Esiste il Napoli bellissimo e onnipotente in Serie A ed un Napoli che nei prossimi quattro mesi può togliersi soddisfazioni importanti in Italia ed in Europa. Esiste l’attuale e la prospettiva. Esiste il Napoli che adesso sta mettendo mattoncini per il titolo ed il Napoli vincente. Che in Italia manca da 33 anni ed in Europa mai a quel livello.

Alle serate da sogno del prossimo futuro sembrano stessero guardando Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Osimhen e tutti gli altri azzurri. E così come Jack Nicholson ed i suoi amici vogliono evadere dalla realtà, alla ricerca della libertà, allo stesso modo il Napoli sogna di riconquistare lo Scudetto e ‘liberarsi’ dalle mancate vittorie, sul più bello, degli ultimi anni. Se non è libertà, la vittoria…

P.S. La rubrica si chiama Napoli Rock ma stavolta è meglio dire Napoli Cinema perché l’esultanza dei tre tenori è poetica.

P.P.S. Per Milos Forman

Consigli per la visione di un film capolavoro

1. Qualcuno volò sul nido del cuculo – Milos Forman