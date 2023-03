Il giornalista argentino: “Vi svelo la finale di Champions League. C’è il Napoli sono sicuro”

Il Napoli gioca la finale di Champions League contro il Bayern Monaco, è il pronostico di Emiliano Martinez per Memisports.

A Napoli c’è grande entusiasmo per l’accesso ai quarti di Champions League. Il sorteggio di Nyon ha messo gli azzurri contro il Milan, in una parte di tabellone che sembra più semplice rispetto all’altra, con gli incroci tra Real Madrid e Chelsea e Manchester City e Bayern Monaco.

Il Napoli se dovesse vincere col Milan andrebbe poi a giocare contro una tra Benfica ed Inter ed almeno sulla carta gli azzurri avrebbero la possibilità di arrivare addirittura in finale.

Napoli in finale di Champions League

Spalletti non è contento di incontrare il Milan, lo ha detto chiaramente commentando i sorteggi di Champions League. Così come ci sono molti addetti ai lavori che sottolineano l’esperienza internazionale della squadra di Pioli, anche se attualmente in campo non ci vanno i Maldini, Seedorf, Pirlo o gli altri che in passato hanno vinto la coppa dalle grandi orecchie,

Emiliano Martinez, per Memisports, invece, è convinto che il Napoli andrà in finale di Champions League. Nelle sue previsioni gli azzurri batteranno il Milan e poi si scontreranno col Benfica in semifinale, anche perché non vede l’Inter in grado di superare i portoghesi.

Mentre dall’altra parte del tabellone vede una semifinale tra Real Madrid e Bayern Monaco, con i tedeschi favoriti sugli spagnoli. Quindi la finale, secondo Martinez, sarà Bayern Monaco-Napoli. Finale di Champions League che si giocherà ad Istanbul il 10 giugno 2023 allo stadio Olimpico Ataturk.