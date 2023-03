Rinnovo Spalletti: De Laurentiis settimana decisiva anche per Giuntoli

Aurelio De Laurentiis pensa al rinnovo di contratto col Napoli del tenico di Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport oggi in edicola, durante la prossima settimana ci saranno delle scelte decisive parte di Aurelio De Laurentiis che sarà chiamato a decidere della permanenza di Spalletti sulla panchina del Napoli, così come di quella di Giuntoli, anche se il direttore sportivo azzurro ha un contratto fino al 2024 ma viene corteggiato da tanti top club italiani.

Napoli: rinnovo Giuntoli e Spalletti

Il patron del Napoli ha due opzioni per il rinnovo di contratto di Spalletti: una è quella di esercitare con una pec la clausola unilaterale presente nel contratto dell’allenatore, che farebbe restare in panchina il tecnico senza nemmeno avviare una trattativa. Ma secondo Corriere dello Sport, De Laurentiis non vuole applicare questa clausola, anche per un senso di riconoscenza e di rispetto verso il tecnico toscano.

Il rinnovo di contratto di Spalletti sarà deciso da un confronto con Aurelio De Laurentiis, in cui si deciderà serenamente del suo futuro. Stesso confronto che avverrà anche con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, lo stesso che ha assicurato che Spalletti anche dalla prossima stagione resterà sulla panchina del Napoli.