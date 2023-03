“Ragazzi, ho trovato un fenomeno” la rivelazione di Giuntoli

Ghoulam ricorda i momenti in cui Cristiano Giuntoli diede la notizia di aver scoperto un campione georgiano: “Kvaratskhelia”.

Il Napoli ha fatto centro con Kvaratskhelia, il nuovo beniamino del popolo partenopeo. Ma la vera sorpresa è scoprire che il club azzurro lo aveva individuato già due anni fa, grazie al grande lavoro di scouting di Cristiano Giuntoli e del suo staff. Era ottobre o novembre del 2021 quando Giuntoli, con cui i giocatori Koulibaly e Ghoulam avevano un grande rapporto, si presentò con una novità incredibile: “

“Era ottobre o novembre 2021, quando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli con cui io e Kalido, avevamo un grandissimo rapporto, anche perché eravamo i giocatori più anziani e quindi ci teneva come riferimento anche per l’introduzione di eventuali calciatori nuovi, è venuto da noi” ricorda l’ex difensore azzurro. “E ci fa: ragazzi, ho trovato un fenomeno georgiano“.

Kvaratskhelia era un giocatore ancora da scoprire e la sua valutazione sul mercato era molto alta, attorno ai 30 milioni di euro. Il Napoli non poteva permettersi una spesa così elevata e decise di aspettare, con la determinazione che li contraddistingue, per abbassare il prezzo. Alla fine, i partenopei lo hanno acquistato per soli 10 milioni, una cifra molto inferiore rispetto a quella richiesta inizialmente.

Ma il lavoro del Napoli non si è fermato qui: è stata una vera e propria programmazione a lungo termine, che ha portato il club a individuare un talento in grado di ambientarsi perfettamente nel calcio italiano. Il percorso di Kvaratskhelia è stato seguito con attenzione da Francesco Calzona, oggi ct della Slovacchia ma che a quel tempo era stato il vice di Maurizio Sarri e poi di Luciano Spalletti proprio al Napoli. Grazie alla sua analisi, il club partenopeo ha potuto fare un investimento sicuro su un giocatore che si è rivelato una vera e propria perla.



“Un’anteprima assoluta di quando Kvaratskhelia era un vero e proprio oggetto del mistero. Per tutti ma non evidentemente per il Napoli che poi procedette all’acquisto, quasi senza una reale concorrenza perché si trattava ancora di un giocatore tutto da scoprire. “Io incuriosito, gli rispondo: ma di chi stai parlando?” continua Ghoulam. “Inutile dirvelo, rispose Giuntoli, tanto non lo conoscete. Ma ho insistito e mi ha detto, senza fare il nome, che questo giocatore era stato già visionato dal mister e dal suo staff, Calzona, e che hanno confermato l’impressione che sia un fenomeno vero”.

La storia di Kvaratskhelia è quella di un talento ancora da scoprire, ma che ha trovato il giusto ambiente per esplodere e diventare una delle stelle del calcio italiano. Il lavoro di scouting del Napoli ha permesso di individuare un giocatore in grado di fare la differenza e di portare nuove energie alla squadra. La programmazione a lungo termine del club azzurro è stata vincente e ha portato alla scoperta di un talento eccezionale, diventato il nuovo beniamino del popolo partenopeo.