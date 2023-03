Kvaratskhelia, regalo in arrivo da un’ex stella del Real Madrid

Khvicha Kvaratskhelia riceve un regalo da parte di una vecchia stella del Real Madrid

Recentemente Khvicha Kvaratskhelia, ha rivelato che un ricordo d’infanzia è stato la maglia di Guti. L’ex stella del Real Madrid ha saputo di questo particolare aneddoto, così subito si è messo in moto per regalare la sua maglietta con i Blancos al talentuoso attaccante del Napoli (già in passato Guti ha detto che gli farebbe piacere un arrivo di Khvicha al Bernabeu). A parlarne è il Corriere dello Sport che scrive tra le sue colonne: “Tra i ricordi d’infanzia di Kvaratskhelia c’è la maglia di Guti del Real Madrid. L’ex centrocampista, dopo aver saputo questa particolare notizia, ha deciso di regalare la sua maglia con tanto di autografo a Khvicha”.

Un gradito regalo, direttamente da Madrid, per Khvicha Kvaratskhelia

“Adesso l’inviato della trasmissione El Chringuito sarà a Napoli per consegnare il prezioso cimelio al numero 77 del Napoli. Al di là del regalo, il nome di Kvaratskhelia è finito nei radar del Real Madrid. Nelle scorse settimane si è parlato molto di un interesse dei club iberico per il talento georgiano. Vedremo se in estate qualcosa si muoverà fermo restando che Kvara ha un contratto lungo con il Napoli che ha tutte le intenzioni di prolungarlo con tanto di aumento dell’ingaggio”, scrive il quotidiano.