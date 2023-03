Kvaratskhelia stella della Serie A, Guti: “Spero venga al Real Madrid” – VIDEO

José Maria Gutiérrez per tutti Guti ha parlato di Kvaratskhelia ed ha detto: “Spero giochi al Real Madrid“.

Kvaratskhelia alla sua prima stagione in Europa ed al Napoli sta facendo incantare tutti. Ci sono tantissimi grandi giocatori che si sono già sbilanciati sull’attaccante georgiano che con le sue giocate fa restare tutti a bocca aperta. Eppure i margini di crescita sono ancora molto importanti, come ha sottolineato più volte anche Luciano Spalletti.

Guti: l’invito a Kvaratskhelia

Un altro attestato di stima importante arriva proprio da Guti, ex colonna del Real Madrid in una trasmissione El Chiringuito, in cui si parlava del giocatore del Napoli come la stella della Serie A, ha detto di ammirare molto Kvaratskhelia e di essere pronto ad inviargli la sua maglia numero 14 con l’autografo. Poi ha aggiunto: “Speriamo di vederlo un giorno al Real Madrid”.

Proprio il Real Madrid è una delle squadre segnalate come quella più interessata al giocatore. Ma il Napoli ha un piano estremamente diverso per la sua stella. La società di Aurelio De Laurentiis pare aver trovato già l’accordo per il rinnovo di Kvaratskhelia, con raddoppio dell’ingaggio e senza clausola rescissoria. Il Napoli non vuole perdere Kvaratskhelia nella prossima stagione ed anzi vuole allungargli il contratto per blindarlo dagli assalti delle Big in Europa.

Insomma l’invito di Guti per Kvaratskhelia dovrà attendere ancora un po’, a fine stagione ci sarà l’assalto dei top club europei, ma l’intenzione di De Laurentiis è di non cedere il georgiano.