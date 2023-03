Napoli, De Laurentiis fa un regalo da 12 milioni, ha già deciso

Aurelio De Laurentiis, ha preso una decisione importante: alla fine della stagione si farà un regalo da 12 milioni.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto sapere di aver preso una decisione importante: alla fine della stagione si farà un regalo da 12 milioni di euro a se stesso e alla squadra, che piacerà anche al tecnico Luciano Spalletti. Durante l’evento a cui ha partecipato insieme a Victor Osimhen, De Laurentiis si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sul futuro del club, lasciando intendere che la società sta lavorando duramente per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano. In particolare, il numero uno del Napoli ha immaginato la possibile festa scudetto che si potrebbe tenere in città, sottolineando l’importanza di fare un regalo alla squadra e ai tifosi per celebrare questo traguardo.

Nel frattempo, il presidente del club sta pensando al mercato insieme alla sua squadra dirigenziale. De Laurentiis ha fatto sapere che lo staff del patron ha le idee chiare sugli interventi da fare sul mercato, ma che lui stesso ha deciso di “farsi” un bel regalo, che gradirà sicuramente anche Luciano Spalletti. Il regalo in questione è il cartellino di Giovanni “Cholito” Simeone dal Verona, per il quale è pronto a pagare l’intera cifra richiesta: 12 milioni di euro.

De Laurentiis è un grande ammiratore dell’attaccante argentino e non intende privarsene. Al contrario, il presidente del Napoli intende farne un elemento imprescindibile della squadra per il presente e il futuro, vista la sua abilità nel segnare gol e la sua personalità sul campo. De Laurentiis ritiene che Simeone sia un perno fondamentale della squadra, un giocatore che ha guadagnato sul campo e con i suoi comportamenti la stima del patron e di tutta la dirigenza del club.

Il regalo da 12 milioni di euro di De Laurentiis al Napoli non è soltanto una dimostrazione della sua passione per il calcio e per il club che presiede, ma anche una conferma dell’importanza di costruire una squadra forte e competitiva anche per il futuro. Con l’acquisto del cartellino di Giovanni “Cholito” Simeone, il presidente del Napoli dimostra di credere fortemente in questo progetto e di voler investire sulla crescita del club, sia dal punto di vista sportivo che economico.