Osimhen: "Premier? Forse un giorno, ora mi godo Napoli. Kvara, la pizza e il mio futuro..."

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, premiato dall’Associazione Stampa Estera, ha parlato dei suoi compagni e del futuro.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha ricevuto il Premio Sportivo dall’Associazione Stampa Estera a Roma, e ha parlato del suo compagno di squadra Kvaratskhelia, del suo allenatore Spalletti, della pizza napoletana, del suo futuro e dei tifosi.

Osimhen ha elogiato Kvaratskhelia, definendolo un ragazzo eccezionale e augurandosi che possa vincere il Pallone d’Oro nei prossimi anni e portare gloria al Napoli. Ha inoltre sottolineato la solidarietà presente nello spogliatoio e l’importanza dell’allenatore Spalletti per la sua evoluzione e crescita come giocatore.

Riguardo alla pizza napoletana, Osimhen ha dichiarato che ce ne sono molte pizzerie ottime a Napoli e che ha provato molte di queste pizze, ma che sono tutte molto buone.

Sul futuro, Osimhen ha affermato di essere felice di giocare in una delle leghe più importanti del mondo e che la Serie A rappresenta una grande sfida con caratteristiche differenti dagli altri campionati. Ha inoltre dichiarato di voler ripagare l’amore e il supporto dei tifosi napoletani regalando loro qualcosa di indimenticabile.

OSIMHEN SU KVARA LA PIZZA E IL FUTURO

Ecco le parole di Victor Osimhen:

“Ci sono grandi leader in questa società. Kvaratskhelia è un ragazzo eccezionale, l’ho pensato subito nella pre-season e gli vogliono tutti bene nello spogliatoio, non solo per quello che fa nello spogliatoio, ma anche per quello che fa fuori. Ritengo possa vincere il Pallone d’Oro nei prossimi anni, spero porti gloria al Napoli. Tra noi c’è grande solidarietà, anche mister Spalletti è eccezionale e questo e il principale motivo per cui stiamo facendo questa stagione. Ora dobbiamo continuare così”.

PIZZA: “Quale pizza e quale pizzeria di Napoli mi piace o preferisco? Ci sono molte pizzerie a Napoli e sono tutte ottime. Ne ho provate tante e la pizza è molto buona ovunque”.

SPALLETTI: “Dal suo arrivo è stato importante per la mia evoluzione, per migliorarmi. Mi parlò subito e mi disse che sarei stato molto importante per questa squadra. Io devo dirgli un grande “grazie”, se sto giocando da top player è anche per merito suo, per come sono migliorato grazie a lui. E spero di continuare così. Maschera? Per ora continuerò ad usarla per proteggere la mia faccia”.

FUTURO: “Giocare in uno dei migliori campionati al mondo è bellissimo per me. So che la gente considera la Premier League il campionato più importante al mondo, ma per ora non ci penso, non so cosa accadrà. Io sto lavorando duro e sono felice di giocare a Napoli in una delle leghe più importanti nel mondo. Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e magari per giocare in Premier un giorno, ma mi sto godendo il momento. Per me la Serie A resta una grande sfida, con caratteristiche differenti dagli altri campionati e con tifosi che ti fanno sentire sempre il loro supporto”.

NAPOLI E I TIFOSI: “Quando sono arrivato qui i tifosi mi hanno subito mostrato grande amore. Napoli ti fa innamorare ancora di più del gioco del calcio, qui la gente vive per la squadra della città e così sento di avere una missione da compiere per questo popolo. I napoletani mi rendono molto felice e in cambio io voglio ripagarli sul campo, regalando loro qualcosa di indimenticabile“.

Osimhen si è mostrato entusiasta della sua esperienza a Napoli e ha espresso la volontà di continuare a dare il massimo per raggiungere i suoi obiettivi.