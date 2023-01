Giornata Mondiale della Pizza, a Napoli c’è quella inventata da Maradona e quella del 5-1 alla Juve

La Giornata Mondiale della Pizza con le specialità commemorative di Napoli: dalla Pizza inventata da Maradona alla Pizza Pocho.

Il 17 gennaio è celebrata la Giornata Mondiale della Pizza, un’occasione per onorare Sant’Antonio Abate, protettore dei pizzaioli. La città di Napoli, famosa per essere la patria della pizza più conosciuta al mondo, celebra questa giornata con particolare entusiasmo. In questo 2023, la città può anche gioire per la prima posizione in serie A e per la recente vittoria contro la Juventus.

Pizza celebrativa “5-1”

In onore di questo successo sportivo, è stata creata la pizza commemorativa “5-1”, con ingredienti diversi per ogni gol segnato contro la Juventus. Questa è solo l’ultima delle pizze create per celebrare successi sportivi, in passato ce ne sono state molte altre.

Pizza Maradona

Una delle pizze più famose è la “Pizza Maradona“, ideata dallo stesso campione argentino, Diego Maradona. La pizza in questione è stata recentemente riproposta nel menù del locale in onore del campione argentino e prevede: pomodoro, mozzarella, salame, peperoncino, tonno e cipolla.

Pizza Pocho

Un’altra pizza celebrativa è la “Pizza Pocho”, in onore di Ezequiel Lavezzi, un altro “figlio” di Napoli. La pizza, creata nella pizzeria di Salvatore Urzitelli a Fuorigrotta, ha un ripieno a forma di L con i seguenti ingredienti: ricotta, mozzarella di bufala, salame e peperoncino. La copertura è divisa in tre parti, la prima con crema ai 4 formaggi e zucchine, la seconda con prosciutto cotto e mozzarella e infine, la terza, con salsicce e friarielli.

La pizza Spalletti

Questi citati sono solo alcuni esempi e sicuramente in città non aspettano altro di poterne creare di nuove. Anche perché qualche anno fa è stata fatta la pizza Ancellotti, quattro gusti per augurarsi uno scudetto mai raggiunto. Manca ancora, invece, la pizza Spalletti. Il rapporto che c’era lo scorso anno tra i tifosi del Napoli e il tecnico toscano non era idilliaco, ma adesso le cose sono cambiate, sotto la guida di Luciano il Napoli sta tornando ai fasti di un tempo e chissà che non si possa celebrare con una pizza anche questo successo.