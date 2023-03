Osimhen premiato dalla stampa estera: “Incredibile potenza, incanta tutti quelli che amano il calcio”

Victor Osimhen è stato premiato dalla stampa estera, presente anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

I numeri di Victor Osimhen sono straordinari ed anche la stampa estera ha voluto premiare questo incredibile attaccante che ha fatto innamorare i tifosi del Napoli e tanti altri amanti del calcio nel mondo.

“Grazie al gioco eccellente, alla potenza, all’incredibile velocità e alla capacità di fare gol sta trascinando Napoli a grandi risultati. Napoli, grazie anche alla compattezza dei propri tifosi, torna a sognare. E Osimhen non incanta solo i tifosi del Napoli ma tutti coloro che amano il calcio. Ringraziamo Aurelio De Laurentiis e Victor per essere qui con noi“. Con questa motivazione l’attaccante della squadra di Luciano Spalletti è stato premiato dalla Stampa Estera.

Alla cerimonia presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ovvero colui che ha avuto l’intuizione ed il coraggio di prendere Osimhen dal Lille quando era in Francia e di portarlo al Napoli. Il giocatore ora è sicuramente tra i migliori attaccanti del mondo e c’è la fila di grandi club che vorrebbero acquistarlo. Ma il Napoli non ha bisogno di vendere Osimhen, lo ha ribadito proprio De Laurentiis in una intervista alla stampa tedesca.