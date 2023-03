Mario Rui, l’agente: “Far giocare Olivera le partite fisiche è una ca***a pazzesca”

Mario Giuffredi agente di Mario Rui ha parlato del suo assistito, dell’espulsione con l’Empoli e la rivalità con Olivera.

Durante il programma Il Bello del Calcio, Giuffredi dice: “Sicuramente Mario Rui non sta vivendo bene questo momento. Lui avrebbe voluto giocare sia con la Lazio che con l’Atalanta. Il gesto fatto con l’Empoli non è premeditato, ma anche questo fa parte del suo carattere. È molto dispiaciuto per quello che è accaduto”.

Poi Giuffredi ha aggiunto: “Mario Rui ed sempre stato un grande giocatore anche prima dell’arrivo di Spalletti ma con lui ha fatto un ulteriore salto mentale, è migliorato molto. Olivera contro avversari con fisico importante? Secondo me questa cosa è una ca***a pazzesca. Anche perché Mario Rui ha giocato più volte e a grandi livelli contro avversari dotati fisicamente.

Non critico la gestione dei calciatori, ma certi pre-concetti non mi piacciono. Si può scegliere un elemento piuttosto che un altro considerando le caratteristiche dell’avversario, ma non mi piace l’idea che Mario non possa giocare le partite fisiche. E’ offensivo verso il suo valore”.