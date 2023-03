Rai – “Kvaratskhelia-Napoli accordo trovato . Osimhen futuro in bilico”

Ciro Venerato della Rai ha parlato del futuro di Osimhen e di Kvaratskhelia, due attaccanti del Napoli di Spalletti.

L’esperto di calciomercato ai microfoni di Tele A durante il programma Terzo Tempo ha detto: “Il Napoli ha intenzione di abbassare ulteriormente il tetto per gli ingaggi portandolo a 2,5 milioni di euro. Su questa base si è trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia. Discorso diverso per Osimhen, anche se il Napoli in questo caso sarebbe disposto anche ad un estremo sacrificio per trattenere il giocatore”.

Poi Venerato ha aggiunto: “In questo momento la sensazione è che Osimhen voglia andare via da Napoli per confrontarsi con un campionato più importante rispetto alla Serie A. Il giocatore piace in Premier League ma anche al PSG. Ma non sarà facile convincerete Aurelio De Laurentiis che non cederà il suo attaccante per meno di 150 milioni di euro”.

Oggi proprio Osimhen ha parlato della possibilità di giocare in Premier League. L’attaccante ha detto che è uno dei suoi obiettivi, ma che ora pensa solo al Napoli. Il giocatore ora è estremamente concentrato nel finire al meglio la stagione , sia a livello personale che di squadra col Napoli , ma ovviamente pensa anche al suo futuro.