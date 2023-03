Auguri Spalletti compie 64 anni, il tecnico ha caricato la squadra con un discorso da mental coach

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli compie 64 anni, il tecnico nelle vesti di mental coach ha caricato la squadra.

Auguri a Luciano Spalletti, il mister del Napoli che oggi compie 64 anni! Nato il 7 marzo 1959, Spalletti festeggia il suo compleanno a Castel Volturno, dove dirigerà l’allenamento della sua squadra nonostante la sconfitta contro la Lazio. Nonostante questo contrattempo, il Napoli ha ancora un vantaggio notevole sui suoi rivali e sembra destinato a vincere lo scudetto quest’anno, il che sarebbe il suo ottavo trofeo nazionale dopo due Coppe Italia e una Supercoppa con la Roma e altri successi in Russia con lo Zenit.

Spalletti, tuttavia, non si lascia distrarre dai festeggiamenti e rimane concentrato sul lavoro che deve fare con la squadra. Nonostante la sconfitta, infatti, il mister è fiducioso che il Napoli possa riprendersi e continuare a vincere. In effetti, la squadra è tornata subito al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per prepararsi per la prossima partita.

SPALLETTI MENTAL COACH

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela un retroscena accaduto durante l’allenamento di ieri al centro tecnico di Castel Volturno

“La ripresa. E la riscossa: il dato sottolineato anche ieri al gruppo dall’allenatore, in questo caso nelle vesti di mental coach, è che l’impegno non è mancato. Dall’inizio alla fine. E i segni della battaglia, tra l’altro, sono evidenti sul viso di Osimhen: gonfio all’altezza dello zigomo sinistro, proprio quello dell’impatto tremendo di Milano con Skriniar che lui protegge ancora con la mascherina, per un colpo rimediato in uno scontro con Patric. Cose che capitano. Per fortuna senza gravi conseguenze, questa volta. Anche la sconfitta, fermo restando la delusione della squadra, ha prodotto conseguenze decisamente rimediabili in chiave scudetto: il divario è ancora notevole e l’obiettivo comune è reagire al volo”.

La sconfitta contro la Lazio è stata solo una serata storta, da cancellare subito. La ricetta di Spalletti è il lavoro e la concentrazione, e i suoi tifosi sui social gli stanno già inviando tantissimi messaggi di auguri. Anche i giocatori sembrano pronti a conquistare lo scudetto, come dimostra il fatto che Osimhen ha subito un brutto colpo durante la partita, ma ha continuato a combattere fino alla fine.

Insomma, auguri di buon compleanno a Luciano Spalletti, un grande mister che non perde mai la sua concentrazione e la sua determinazione!