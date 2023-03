De Laurentiis: “Vendo il Bari se va A”. Arriva la risposta dei tifosi pugliesi

De Laurentiis: “Vendo il Bari se va in serie A”. La reazione dei tifosi pugliesi sui social non si fa attendere.

Durante l’inaugurazione di un corso di studi sulla giuridicità delle regole del calcio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha affermato che sarebbe costretto a cedere il Bari nel caso in cui il club pugliese dovesse raggiungere la Serie A, optando invece per mantenere il controllo del Napoli. Tale dichiarazione ha trovato un’accoglienza positiva tra i tifosi partenopei, ma ha suscitato dispiacere e delusione tra i sostenitori del Bari, che avrebbero preferito che il presidente tenesse in considerazione le grandi potenzialità del loro club.

I commenti dei tifosi del Bari hanno invaso la rete e testimoniano l’attenzione e l’interesse suscitati dalle parole di De Laurentiis.

“Peccato, ci avrebbe potuto portare anche in Europa”.

“Nessuna novità: siamo preparati da tempo”.

“Spero che almeno lasci il club a imprenditori esperti”.

“Scegli il Napoli? Peccato, anche Bari ha grandi potenzialità”.

“Non che ci volesse la sua dichiarazione esplicita per capirlo, si era già capito dopo aver ottenuto la proroga per la multiproprietà“.

“Si si se se gli arrivano 800milioni di euro voglio proprio vedere se non cede il Napoli…”.

“Allora non vinceremo mai!”

Questi alcuni commenti dei tifosi del Bari alle parole di Aurelio De Laurentiis che si possono leggere sul web.