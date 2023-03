Rio Ferdinand: la frase su Osimhen spaventa i tifosi del Napoli

Rio Ferdinad esalta le doti di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, e dà un indizio di mercato.

Rio Ferdinand elogia Osimhen e dà un’indicazione sul mercato dell’attaccante: “Lo United vuole ingaggiare un attaccante, non è un segreto”. Il suo nome, insieme a Harry Kane, viene menzionato come opzione ovvia. L’ex difensore centrale ritiene che ingaggiare un attaccante che possa segnare tra i 20 e i 25 gol a stagione sia l’obiettivo del club.

La dichiarazione di Ferdinand ha fatto tremare i tifosi del Napoli, che temono di perdere la loro stella nigeriana. Questo a seguito del clamoroso 0-7 subito dal Manchester United contro il Liverpool, che ha portato alla necessità di riflessioni profonde in casa ‘Red Devils’ per fare il definitivo salto di qualità. Ferdinand crede che una prima punta che segni con continuità sia fondamentale per il successo della squadra.

RIO FERDINAND LE PAROLE SU OSIMEHN SPAVENTANO NAPOLI

“Penso che lo United voglia ingaggiare un attaccante, non è un segreto“, ha spiegato Rio Ferdinand. “Ci sono due opzioni che sono ovvie: Harry Kane e Victor Osimhen, che è forse più in forma di chiunque altro al mondo in questo momento“.

L’ex difensore centrale, fa tremare i tifosi del Napoli, poi aggiunge: “Penso che ingaggiare un numero nove che possa segnare tra i 20 e i 25 gol a stagione sia l’obiettivo del club“.