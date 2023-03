Dalla Spagna: “Napoli su Caravaca del Barcellona. Il centrocampista è sotto la scuderia di Francesco Totti”

Il Napoli ha messo nei radar Caravaca, centrocampista di 19 anni di proprietà del Barcellona. Dalla Spagna lanciano la suggestione di mercato.

Il Napoli è interessato a Toni Caravaca, giovane centrocampista classe 2004 del Barcellona che potrebbe svincolarsi alla fine della stagione. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il club azzurro sarebbe in lizza per il giocatore, nel caso in cui non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo con il Barcellona.

Tuttavia, il club spagnolo sta cercando di trattenere il giocatore, ma ad alcune condizioni economiche che potrebbero non essere accettabili per il Napoli. Caravaca è sotto la scuderia di Francesco Totti, e il club partenopeo è in attesa di vedere come si evolverà la situazione. Al momento, nulla è ancora deciso e il Barcellona resta in vantaggio per trattenere il giovane talento.

Ma il Napoli non è l’unico interessato, e ci sono altre squadre in lizza per Caravaca. In passato, il club azzurro ha già avuto successo nell’acquisire giovani talenti provenienti dal Barcellona, come Jorge Alastuey per la Primavera azzurra.