Dani Alves arrestato: per la Rai ora è “l’ex campione del Barcellona” e non della Juve

Dani Alves è stato arrestato per presunti abusi sessuali, nei titoli del Tg3 si parla di “ex campione del Barcellona” e non della Juve.

Dani Alves, il famoso calciatore brasiliano, è stato arrestato a Barcellona con l’accusa di molestie sessuali. Il 39enne ex giocatore di Barcellona, Juve e Psg, è stato denunciato all’inizio del mese da una giovane donna che sostiene di essere stata molestata lo scorso 30 dicembre alla discoteca “Sutton” nella Ciudad Condal.

Il giudice di Barcellona che ha esaminato il caso ha confermato l’arresto e ha emesso un ordine di custodia cautelare provvisoria senza cauzione. Dani Alves, reduce dall’esperienza ai Pumas in Messico e poi in Qatar per giocare i Mondiali col Brasile, era tornato a Barcellona per qualche giorno di vacanza.

Alves ha negato l’aggressione, dichiarando di non conoscere la giovane donna che lo ha denunciato e di ritenere che stia solo cercando di metterlo nei guai. La presunta vittima è stata assistita dagli addetti alla sicurezza e portata in ambulanza all’Hospital Clinic di Barcellona per le visite che si praticano sulle donne che denunciano una violenza sessuale. Il 2 gennaio ha sporto denuncia e il 10 il tribunale di Barcellona ha aperto l’inchiesta.

L’arresto di Alves rappresenta una grave accusa per il calciatore, che ha sempre goduto di una buona reputazione sia dentro che fuori dal campo. La magistratura dovrà ora indagare sui fatti e stabilire se sussistono le condizioni per un processo. Nel frattempo, la comunità sportiva e i fan di Alves rimangono sconvolti da queste accuse e attendono ulteriori sviluppi nella vicenda.