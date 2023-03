Manchester United su Kim e Osimhen, pronti 163 milioni per il Napoli

Il Manchester United pronto ad offrire 163 milioni di euro al Napoli per i cartellini di Kim e Victor Osimhen.

Il Manchester United sarebbe interessato all’acquisto di Victor Osimhen e Kim Min-Jae, due dei giocatori più promettenti del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Football Insider, il club inglese sarebbe disposto a presentare un’offerta da 163 milioni di euro al presidente del Napoli, De Laurentiis, per strappare i due calciatori in estate.

In particolare, il Manchester United sarebbe pronto ad offrire 114 milioni di euro per Osimhen, il centravanti nigeriano che ha fatto breccia nel cuore dei tifosi partenopei, e 49 milioni di euro per Kim Min-Jae, il difensore coreano la cui clausola di rescissione sarà attiva per due settimane nel mese di luglio.

Non solo il Manchester United, ma anche il Tottenham sarebbe interessato a Kim e disposto a pagare la stessa cifra tramite clausola di rescissione.

Dato l’enorme interesse dei maggiori club europei per i talenti del Napoli, De Laurentiis non sembra intenzionato a cedere facilmente la presa sui suoi gioielli, ma staremo a vedere come andrà a finire.