Buffon: “Napoli, dicono che le squadre di Spalletti prima o poi cadono…spero arrivi in finale di Champions”

Gigi Buffon portiere del Parma parla del Napoli alla Bobo Tv, l’estremo difensore esalta la squadra anche in Champions League.

L’ex portiere della Juve, Gigi Buffon alla Bobo Tv commenta il Napoli e dice: “Spalletti già dai tempi della Roma ha fatto vedere cose diverse. Poi si dice che le sue squadre ad un certo punto deragliano, ma io non credo a queste cose. Per quello che ho visto quest’anno il Napoli è una vetrina per il calcio italiano. All’estero guardano con grande attenzione alla squadra di Spalletti, perché gioca molto bene“.

Secondo Buffon in questo momento l’unica vera outsider in Champions League è il “Benfica, ma qualora si scontrasse con il Napoli non sono convinto che riuscirebbe a superare il turno. Hanno Osimhen che si trova in uno stato di grazia, Kvaratskhelia che fa la differenza, in una rosa già fortissima che esprime un ottimo calcio. Un gioco, quello di Spalletti, che mi esalta ancora di più di quello di Sarri.

Il Napoli vince le partite con una facilità disarmante, magari la forza gli viene dal fatto che hanno un distacco enorme dalla seconda in classifica“.

Buffon sul sorteggio die quarti di finale di Champions League aggiunge: “Io credo che il Napoli sia stato fortunato a prendere il Milan. Questo perché giocheranno il match come se fosse una gara di campionato. A me è capitato quando ho incontrato in finale i rossoneri, ero sereno perché conoscevo tutti i calciatori. Credo che il Napoli possa veramente arrivare in finale di Champions League e ne sarei molto felice“.