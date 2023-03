Osimhen, dal Manchester United “un’offerta che non si può rifiutare”

Il Manchester United prepara un’offerta che non si può rifiutare per strappare Victor Osimhen al Napoli di Aurelio De Laurentiis

Il Manchester United è letteralmente pazzo di Victor Osimhen. Secondo i beneinformati, il manager dei Red Devils Ten Hag sarebbe pronto a formulare un’offerta ‘irrinunciabile’ all’attaccante nigeriano, attuale capocannoniere della Serie A con 21 goal. Lo scrive il quotidiano Il Mattino sulle proprie colonne: “Sarebbe da sciocchi pensare che il capocannoniere della serie A, non possa essere finito sull’agenda dei più importanti club del mondo. Osimhen era sul taccuino dei dirigenti del Manchester United già da un pezzo. Lo corteggiano, lo fanno sentire importante e adesso sarebbero davvero pronti a mettere sul tavolo del Napoli un’offerta che non si può rifiutare”.

De Laurentiis fissa il prezzo per Victor Osimhen

Aurelio De Laurentiis sta cercando in tutti i modi di trattenerlo ma di fronte ad offerte di valore ‘esagerato’ potrebbe tentennare. Il presidente ha già fissato il prezzo per il nigeriano: “150 milioni. Se qualcuno è intenzionato a portarlo via da Napoli dovrà presentarsi a Castel Volturno con una montagna di soldi. E non solo perché servirà trovare un sostituto, ma anche perché un diamante come Osimhen lo devi pagare a peso d’oro. Il patron azzurro, poi, avrebbe anche intenzione di trattenerlo” si legge sul giornale campano.