Lobotka secondo miglior slovacco dopo Skriniar: “Spalletti crede in me. Gattuso invece…

Stanislav Lobotka è stato come secondo miglior slovacco dopo Milan Skriniar e fa una confessione su Kvaratskhelia

Stanislav Lobotka conquista la palma di secondo miglior giocatore slovacco dell’anno, alle spalle del difensore interista Milan Skriniar. Nella serata di premiazione in patria, il centrocampista del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport24: “Non mi sono mai sentito bene come adesso, sento piena fiducia, voglio continuare così. Primo posto? Non mi aspettavo potessimo avere un cammino così importante” ha affermato l’ex talento del Celta Vigo.

Lobotka ha poi proseguito parlando della differenza rapporto tra Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso: “Siamo molto felici e ora dobbiamo continuare così. A differenza di Gennaro Gattuso, mister Luciano Spalletti ha creduto in me e personalmente questo aspetto ha fatto una grande differenza”.

Infine il centrocampista slovacco fa una confessione importante su Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sta meravigliando tutti per le sue doti eccelse, tra prestazioni, giocate e goal: “Khvicha Kvaratskhelia sta sorprendendo? Devo confessarvi che non lo conoscevo, non sapevo nulla di lui. Probabilmente solo in Georgia sapevano di questo talento straordinario. Sta dimostrando gara dopo gara di che pasta è fatto” ha concluso il calciatore azzurro.