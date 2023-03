Kvaratskhelia, Amazon Prime lancia un nuovo nuovo soprannome: è Fantastico!

Amazon Prime Video ha creato un nuovo soprannome per l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Amazon Prime Video ha creato un nuovo soprannome fantastico per il talento del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha un’abilità innata nel dribbling e dà spettacolo in campo con i suoi colpi di tacco e sterzate. Nonostante sia costato solo 11,5 milioni di euro, Kvaratskhelia ha dimostrato una tecnica incredibile.

Kvara sul campo semina il panico tra le difese avversarie, risultando sempre decisivo con le sue serpentine. La redazione di Amazon Prime Video ha deciso di chiamarlo “The Georgian Best“, in omaggio a George Best, il calciatore nordirlandese che ha segnato un’epoca. Addetti ai lavori come Gianfranco Zola vedono in Kvaratskhelia un potenziale erede di Maradona per il Napoli, ma solo il grande Diego avrebbe potuto assegnargli la maglia numero dieci. In ogni caso, il soprannome di Amazon Prime Video è un modo perfetto per celebrare questo nuovo talento del calcio mondiale.