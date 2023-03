Kvaratskhelia devastante: doppia cifra di assist e gol in Serie A

È un Kvicha Kvaratskhelia inarrestabile che anche con il Torino ha messo a segno un gol ed un assist.

Il Napoli dilaga anche con il Torino, quattro gol segnati senza subirne nemmeno uno. Gli azzurri sono primi in quasi ogni classifica: migliore squadra per differenza reti in Europa, la squadra che segna più gol da calcio d’angolo nei 5 top campionati europei (15 con quello di Osimhen col Torino).

Napoli da record con Kvaratskhelia

Statistiche pazzesche anche per Osimhen: 25 gol in stagione, 15 gol da inizio 2023 in 15 partite. Numeri clamorosi per il nigeriano, sempre più determinante per il gioco di Luciano Spalletti.

Po i c’è Kvaratskhelia, che con il Torino ha segnato un gole fornito un assist: per il georgiano arriva la doppia doppia anche in Serie A, arrivando a 11 gol e 11 assist nel campionato nostrano. Ma Kvaratskhelia è stato determinante non solo con il gol su rigore e l’assist per Ndombele, ma anche per il colpo di tacco con cui ha smarcato Olivera, che ha poi pennellato perfettamente per il secondo gol di Osimhen.

Insomma è un Napoli da paura quello che batte il Torino, squadra ha provato in tutti i modi a giocarsi la partita, pressando molto a tutto campo, ma nonostante tutto ha incassato 4 gol.