Ride il Napoli: dilaga anche col Torino con Super Osimhen

Il Napoli vince 4-0 con i Torino, doppietta di Victor Osimhen, gol di Kvicha Kvaratkshelia su rigore e di Tanguy Ndombele.

Spalletti sceglie Olivera al posto di Mario Rui e Lozano al posto di Politano, poi conferma la squadra che ha battuto l’Eintracht con Kvaratskhelia e Osimhen in attacco. Juric sceglie sempre Sanabria in attacco, ma rispolvera Vlasic dopo 4 turni di assenza per infortunio.

Il Napoli parte subito forte ed al minuto 8 è già in vantaggio con Osimhen, bravissimo a staccare di testa in mezzo ad una selva di giocatori del Torino. Calcio d’angolo scaturito da un recupero palla, con errore al tiro di Lozano.

Il Napoli potrebbe raddoppiare al 13′ con Osimhen che recupera palla su errore del Torino, scarica su Kvaratskhelia, con il secondo palo spalancato, ma il georgiano tira malissimo. Sul capovolgimento di fronte Vlasic arriva al tiro, ma Meret ribatte. Ma il Toro pressa prende campo ed al 22′ arriva una doppia super parata di Meret, prima su Ricci, tiro fortissimo del giocatore del Torino. Sulla ribattuta Sanabria ad un metro dalla porta trova di nuovo super Meret che respinge il pallone sul palo. Dopo solo 1 minuto Vojvoda ci prova di nuovo da lontano, ma il tiro termina sul fondo.

Ma il Napoli è vorace ed al 30′ sfiora il gol ancora con Lozano, ma il messicano ancora una volta arriva in ritardo all’appuntamento col gol su assist di Osimhen. Ma la rete è nell’aria e Kvaratshelia al 34 si procura il rigore, per fallo di Linetty, e poi segna anche dal dischetto.

Il Napoli ci prova ancora al 37′ con una sassata di Osimhen da lontano ed al 39′ con Anguissa, ma c’è sempre Milinkovic in traiettoria.

Il Napoli parte subito forte nel secondo tempo ed al 50′ è già a tre gol di vantaggio con cross perfetto di Olivera, liberato da un magnifico colpo di tacco di Kvaratskhelia, Osimhen sul secondo palo deve solo spingere la palla in rete, con uno dei suoi voli.

Il Torino prova a cambiare le carte in tavola con l’inserimento Djidji, Ilic e Buongiorno, ma la musica non cambia. I granata fanno pressione, qualche brivido perla difesa azzurra, ma non sfondano mai.

Anche Spalleti al 65′ decide di cambiare con Elmas al posto di Lozano e Ndombele al posto di Zielinski.

Il Napoli dilaga al 67′ con Ndobmele, ma il gol arriva da un’azione insistita di Osimhen che sradica palla dai piedi dell’avversario, serve per Kvaratkshelia, lesto il georgiano ad offrire un assist al bacio per Ndombele che deve solo spingere la palla in rete solo davanti a Milinkovic Savic.

Al 71′ arriva anche il momento di Ostigar al posto di Rrahmani e Simeone al posto di Osimhen che è arrivato a 25 gol in stagione, 15 nelle 15 partite del 2023.

Il Torino non riesce mai a trovare la porta, arriva bene sulla trequarti, ma non trova mai l’ultimo passaggio come. La squadra azzurra è in totale controllo del match e non rischia praticamente nulla, fino al termini del match in cui c’è spazio anche per Gaetano.