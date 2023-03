I pronostici di Cassano e Vieri per Milan-Napoli e Benfica-Inter -VIDEO

I pronostici di Antonio Cassano e Bobo Vieri per le sfide dei quarti di Champions: Milan-Napoli e Benfica-Inter.

Antonio Cassano è stato da sempre uno dei personaggi più discussi del mondo del calcio. L’ex calciatore barese è stato al centro di numerose controversie durante la sua carriera, ma ora è diventato l’oggetto principale di scherno sui social per la sua incapacità di fare pronostici azzeccati.

Tuttavia, questo non ha fermato Cassano dal provare ancora una volta a fare previsioni per le partite di calcio più importanti. In particolare, ha espresso la sua opinione su Benfica-Inter e Napoli-Milan, sfide valide per i quarti di finale della Champions League.

Secondo Cassano, il Napoli ha tutte le carte in regola per passare il turno, in quanto è una delle squadre più forti insieme al Bayern e al City. Nonostante ciò, Cassano ha ammesso che il Milan ha una grande tradizione nella Coppa dei Campioni e potrebbe comunque fare la differenza.

Ma è stata la sua opinione su Benfica-Inter a sollevare le maggiori polemiche. Cassano ha affermato che il Benfica gioca un calcio meraviglioso, che fa paura a tutti, e che, a suo avviso, è molto più solido e propositivo dell’Inter. Secondo Cassano, il Benfica passerà il turno, nonostante la sua simpatia per l’Inter.

Passerà il Napoli perché è la squadra più forte insieme al Bayern e al City anche il Milan ha grande tradizione in Coppa Campioni. Poi dico Benfica che fa un calcio meraviglioso, fa paura a tutti. Gioca molto meglio dell’Inter e passerà: io spero che la mia squadra vada avanti, ma io analizzo. Il Benfica è solido, gioca meglio ed è propositivo: molto meglio dell’Inter. Se uno dice che l’Inter è molto più forte del Benfica, chiedo: in base a cosa?”.

Anche Christian Vieri ha espresso la sua opinione sui quarti di finale della Champions League, ma ha dato pronostici diversi da quelli di Cassano. Secondo Vieri, il Milan passerà il turno contro il Napoli perché deve andare così, anche se ritiene che saranno due partite molto tattiche e un po’ noiose. Per quanto riguarda Inter-Benfica, Vieri ha detto che l’Inter ha una rosa più forte e che arriverà in finale di Champions. In generale, Vieri ritiene che le squadre dovrebbero passare per come giocano, ma che poi bisogna considerare tutti gli aspetti.

“Milan-Napoli, saranno due partite tattiche e anche un po’ noiose secondo me perché si conoscono bene, trovare una straniera avrebbe permesso un gioco più aperto. Ma dico Milan perché deve andare così. Inter-Benfica dico Inter perché i nerazzurri hanno una rosa più forte, per me la squadra di Inzaghi va in finale di Champions. L’Inter per me è più forte nei singoli. In teoria dovrebbero passare per come giocano Napoli e Benfica per come giocano, poi metti dentro tutto. Ha la rosa più forte, punto”.

Insomma, le previsioni dei due ex calciatori sono diametralmente opposte, ma questo è il bello del calcio: mai sapere cosa succederà fino all’ultimo secondo della partita. E voi, chi pensate che passerà il turno tra Napoli e Milan, e tra Benfica e Inter?