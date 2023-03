La stampa Spagnola esalta Kvaratskhelia: “Prossimo pallone d’Oro. Il migliore al mondo”

Per la stampa spagnola Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli, sarà il prossimo pallone d’Oro.

In Spagna c’è un nome che fa impazzire gli appassionati di calcio: Khvicha Kvaratskhelia. Questo giovane fuoriclasse georgiano, che gioca nel Napoli, sta incantando l’Europa e la Serie A, conquistando sempre più fan e seguaci.

La celebrità del giocatore è così grande che persino Giorgi Mamardashvili, portiere del Valencia e suo caro amico sin dall’infanzia, non si trattiene nel tessere le lodi del fenomeno: “Kvaratskhelia è un tifoso del calcio, vive per questo. È una persona fantastica e un ragazzo molto calmo“.

La stampa iberica non risparmia elogi per Kvaratskhelia, che potrebbe essere il primo giocatore del Napoli a vincere il Pallone d’oro. Poi non mancano gli accostamenti a Diego Armando Maradona. La similitudine tra i due fuoriclasse è evidente in campo, ma le loro differenze fuori dal campo sono altrettanto evidenti. Secondo il quotidiano spagnolo “Marca”, la stella georgiana è in grado di vincere il prestigioso riconoscimento grazie alle sue straordinarie performance sul campo e alla sua crescente popolarità tra i tifosi di tutto il mondo. Con il Napoli che si avvicina sempre di più alla vittoria del campionato, Kvaratskhelia sta rapidamente diventando una vera e propria leggenda del calcio mondiale.

Khvicha Kvaratskhelia sta vivendo un momento magico della sua carriera e la sua stella sta risplendendo sempre più forte. La sua ascesa sembra inarrestabile e, se la stampa spagnola ha ragione, potrebbe essere solo questione di tempo prima di vederlo coronare il suo sogno di diventare il miglior giocatore del mondo.