Napoli, Garcia: "Ho parlato con Kvara, è sereno. Su Natan..."

Alla vigilia di Braga-Napoli, l’allenatore Garcia rivela di aver parlato con Kvaratskhelia. Su Natan: “Problemi fisici superati”.

Champions League – Alla vigilia della sfida di Champions League tra Braga e Napoli, l’allenatore Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa, parlando tra le altre cose di Kvaratskhelia e Natan.

Garcia: “Siamo Qui per Vincere con Ambizione e Fiducia”

Dopo un viaggio complicato a causa di problemi con i voli, il Napoli è finalmente arrivato in Portogallo. Rudi Garcia ha tenuto una conferenza stampa per discutere della prossima sfida contro il Braga in Champions League. “Siamo quinti in campionato e vogliamo essere più continui. Tuttavia, la Champions è un altro discorso. Sono solo sei partite e quindi contano ancora di più. Siamo qui con l’obiettivo di vincere, armati di ambizione e fiducia,” ha dichiarato Garcia.

“Dobbiamo Essere Più Efficaci”

L’allenatore ha sottolineato la necessità di migliorare l’efficacia in attacco e la solidità in difesa. “Nelle ultime due partite, non abbiamo centrato bene la porta. D’altra parte, le statistiche mostrano che abbiamo concesso solo 5 gol su 8 tiri, il che significa che non stiamo difendendo così male,” ha aggiunto.

Kvara

Garcia ha parlato anche dei suoi giocatori, in particolare di Kvara e Natan. “Ho parlato con Kvara, è tranquillo e sereno e non vede l’ora di essere decisivo. Vuole segnare perché non lo fa da tempo. Sono due grandi talenti che sognano questa competizione,” ha rivelato.

Natan: “Sta Meglio, Ma…”

Per quanto riguarda Natan, Garcia ha buone notizie: “Ora sembra che non abbia più problemi fisici. Il problema al ginocchio è sparito. Tuttavia, voglio metterlo nelle migliori condizioni possibili per giocare.”