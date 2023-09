Di Lorenzo goleador: è primo in una speciale classifica

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha realizzato più gol di ogni altro difensore nelle ultime due edizioni della Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE– Con la rete segnata contro il Braga, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha stabilito un nuovo primato personale. Il terzino azzurro, infatti, è il difensore che ha realizzato più gol nelle ultime due edizioni della UEFA Champions League.

Un traguardo straordinario per il numero 22, diventato ormai un punto fermo sia della squadra partenopea che della Nazionale italiana. Di Lorenzo si sta affermando come uno dei migliori difensori d’Europa, non solo per le sue doti difensive ma anche per la capacità di rendersi pericoloso in fase offensiva.

La rete in terra portoghese è solo l’ultima di una lunga serie. Nella passata edizione Di Lorenzo aveva già messo a segno due reti, contro Ajax e Rangers. In questa stagione, oltre al gol in Portogallo, aveva già colpito anche all’esordio contro il Liverpool.

In totale fanno 4 reti nelle ultime due Champions League, nessun difensore ha fatto meglio. Un ruolino di marcia notevole per un calciatore che agisce prevalentemente in fase difensiva. Il suo contributo in attacco è diventato però preziosissimo per il Napoli.

Di Lorenzo si sta imponendo come uno dei leader della squadra di Spalletti, trascinandola verso risultati storici sia in Serie A che in campo internazionale. Il terzino vanta ormai quasi 300 presenze con la maglia azzurra, di cui è diventato capitano dopo l’addio di Insigne.

Un percorso di crescita costante, che lo ha portato dall’Empoli fino al vertice del calcio italiano ed europeo. Di Lorenzo può essere un esempio per tanti giovani calciatori. La sua storia dimostra come con impegno, dedizione e spirito di sacrificio si possano raggiungere anche i traguardi più prestigiosi.