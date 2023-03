Scudetto Napoli: un record della serie A che dura da 75 anni scricchiola!

Il Napoli di Spalletti vuole proseguire il ruolino schiacciasassi per riscrivere i record della serie A, massimo campionato italiano, e non solo.

Il Napoli si avvicina sempre di più allo scudetto, ma non solo: potrebbe scrivere la storia del calcio italiano e superare un record che dura da ben 75 anni! La squadra di Spalletti è determinata a continuare la propria serie di vittorie e a battere diversi primati della serie A. Se continueranno con questo ritmo, gli azzurri potrebbero superare i 102 punti ottenuti dalla Juventus di Conte.

SCUDETTO CON 5 GIORNATE D’ANTICIPO, IL NAPOLI PUNTA AL RECORD

Ma il record che potrebbe cadere è quello dello scudetto vinto con più di cinque giornate di anticipo. Finora solo quattro squadre hanno raggiunto questo traguardo: il Grande Torino nel 1947/48, la Fiorentina nel 1955/56, l’Inter nel 2006/07 e la Juventus nel 2018/19. Nessuno, però, è mai riuscito a superare questo primato.

Attualmente il Napoli ha un vantaggio di 19 punti sulla seconda in classifica, il che significa che potrebbe vincere lo scudetto con almeno sei giornate d’anticipo, superando così il record del Grande Torino. Una vittoria così netta sarebbe un risultato storico per la squadra partenopea, che entrerebbe di diritto nella leggenda del calcio italiano.

I NUMERI SCUDETTO DEGLI ALTRI CAMPIONATI EUROPEI

Ma il confronto con gli altri campionati europei è altrettanto interessante. In Spagna, infatti, nessuna squadra è mai riuscita a vincere il campionato con più di cinque giornate di anticipo, né il Real Madrid né il Barcellona. In Inghilterra, invece, il Liverpool ha vinto la Premier League con ben sette giornate di anticipo nella stagione 2019/20. Anche in Germania il Bayern Monaco ha ottenuto la vittoria della Bundesliga con sette giornate di anticipo nella stagione 2013/14, mentre il Paris Saint-Germain ha vinto la Ligue 1 francese con otto partite ancora da disputare nella stagione 2015/16.

Insomma, il Napoli ha l’opportunità di scrivere una pagina di storia del calcio italiano e di battere un record che dura da ben 75 anni. L’entusiasmo e la determinazione della squadra partenopea potrebbero portarli a ottenere un risultato epocale, che sarebbe celebrato in tutto il mondo del calcio.