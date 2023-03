De Laurentiis, a Napoli spunta un sosia per i turisti

Il sosia di Aurelio De Laurentiis, che accompagna i turisti attraverso i vicoli della città, raccontando la storia del Napoli, da Maradona fino ai giorni nostri.

A Napoli l’entusiasmo per la possibile vittoria del campionato non accenna a diminuire. La città è pronta a festeggiare, ma come fare per rendere unica l’esperienza di celebrare questo grande successo sportivo?

Ecco che arriva l’iniziativa di “Choose Naples“, che ha deciso di organizzare un tour guidato nei Quartieri Spagnoli, il cuore pulsante della città partenopea. Un’esperienza immersiva tra i colori, i suoni e i profumi tipici del quartiere più caratteristico della città, alla scoperta della cultura e della storia del calcio partenopeo.

Il tour si snoda tra i vicoli della città, attraverso strade e piazzette dove il tempo sembra essersi fermato, ma anche tra le sagome dei calciatori del Napoli, allestite ad hoc per l’occasione. Ma la vera sorpresa per i turisti è la presenza del sosia di Aurelio De Laurentiis, il presidente della società calcistica partenopea.

Il sosia di De Laurentiis, vestito con un piumino, occhiali scuri e camicia, è incredibilmente somigliante all’originale e non manca di suscitare l’interesse e la curiosità dei partecipanti al tour. Egli racconta la storia del calcio partenopeo, dalla leggendaria epoca di Maradona fino ai giorni nostri, fornendo aneddoti e curiosità sulle grandi gesta dei calciatori azzurri.

Ma il tour non si ferma solo alle vicende calcistiche, bensì permette di scoprire anche la vera anima dei Quartieri Spagnoli, tra le botteghe artigiane, i mercati rionali, le chiese e le architetture tipiche. L’iniziativa di “Choose Naples” è l’occasione perfetta per vivere appieno l’atmosfera di festa che aleggia nella città partenopea e sperare nella conquista del tanto agognato scudetto.