Scudetto Napoli, boom di turisti e prenotazioni: attesi tifosi anche dall’estero.

Scudetto Napoli: l’evento sportivo fa boom di turismo in città, ecco i luoghi da visitare durante il soggiorno nella splendida Napoli.

La possibile vittoria del terzo scudetto del Napoli sta attirando tifosi da tutto il mondo, con molte strutture alberghiere già vicine al completo. La città partenopea è in festa e si respira un’atmosfera di gioia contagiosa, con i colori azzurri della squadra ovunque. Dalle strade del centro storico ai Quartieri Spagnoli, dai quartieri residenziali come il Vomero e Arenella fino a Fuorigrotta, si possono trovare segni di festa come festoni, palloncini, bandiere, sciarpe e magliette a tema. Le maschere di Osimhen sono ovunque, così come le pizze a forma di scudetto.

SCUDETTO NAPOLI, BOOM DI TURISTI

La celebrazione della vittoria del Napoli ha fatto registrare un quasi sold-out in tutte le strutture alberghiere, in cui è difficile trovare disponibilità per il weekend di Napoli-Fiorentina del 7 maggio. Secondo i dati diffusi da Federalberghi, l’85% delle strutture ricettive della città sono già al completo, mentre le poche stanze ancora disponibili hanno prezzi altissimi (+15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Prenotare con anticipo è dunque fondamentale per poter godere della festa del Napoli e di tutte le bellezze della città partenopea.

COSA VEDERE A NAPOLI DURANTE LA FESTA SCUDETTO

La città di Napoli si è vestita dei colori azzurro, Verde, bianco e rosso, del tricolore dello scudetto, e l’entusiasmo dei tifosi non ha mancato di coinvolgere anche i turisti, che da sempre affollano la città partenopea. Napoli è una città che non delude mai le aspettative dei visitatori, e la festa per lo scudetto del Napoli rappresenta una magnifica occasione per visitare la città e godere delle sue bellezze.

Il centro storico di Napoli è un vero gioiello, con i suoi vicoli stretti e pieni di vita, e con i suoi monumenti storici. Il cuore del centro storico è Piazza del Plebiscito, dove si affacciano il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo e la Chiesa di San Francesco di Paola. Da non perdere anche il Maschio Angioino, il Castel dell’Ovo, e la famosa via dei presepi, San Gregorio Armeno.

I Quartieri Spagnoli sono un’altra attrazione turistica di grande rilevanza, una vera e propria esperienza sensoriale tra le botteghe artigiane e le strade affollate. Salendo a Vomero si può godere della vista panoramica della città e del Vesuvio, mentre il Rione Arenella è un luogo perfetto per assaporare la vera Napoli, fatta di vicinanza tra le persone e di tradizioni che si tramandano da generazioni.

NAPOLI NON DELUDE MAI

Per gli amanti dell’arte, la città partenopea offre il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei più importanti musei archeologici del mondo, in cui sono conservati i reperti dell’antica città di Pompei. Non mancano poi le chiese barocche, come il Duomo di Napoli, la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, e la Basilica di San Lorenzo Maggiore.

La cucina napoletana rappresenta un’altra attrazione per i turisti, con le sue prelibatezze come la pizza, i primi piatti a base di pasta fresca e il babà al rum. E non può mancare una visita ai famosi locali notturni, come il quartiere di Chiaia e il lungomare di Napoli.

Insomma, Napoli è una città che non delude mai, e la festa per lo scudetto del Napoli rappresenta una magnifica occasione per visitarla e scoprire.

