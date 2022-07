Napoli meta italiana del turismo ma le tv la snobbano, preferendo Roma, Venezia e Firenze

NAPOLI META ITALIANA DEL TURISMO. Il capoluogo partenopeo si conferma la meta preferite dai turisti italiani e di tutta Europa. Dopo i due anni di COVID Napoli ha fatto registrare un aumento del turismo incredibile, i dati di federalberghi parlano di +850%

. I turisti sono attratti dalle bellezze della città, dall’arte, dalla cucina napoletana e dal circondario.

Le preoccupazioni legate al Covid-19 e alla guerra in Ucraina non sembrano aver fermato la voglia di viaggiare degli italiani. Wonderful Italy ha registrato nel primo trimestre di quest’anno un incremento del 600% rispetto allo stesso periodo del 2021. Importante anche il dato sul numero di ospiti, aumentati del 770%.

Numeri enormi che incoronano di fatto Napoli meta del turismo italiano ed europeo, ma le tv nazionali sembrano completamente disinteressate alla notizia. Napoli riceve ribalta mediata solo per i fatti di cronaca raccontati, come se accadessero solo da noi, per il resto si lodano sempre le solite note: Milano, Venezia, Firenze etc.

NAPOLI PRIMA META ITALIANA DEL TURISMO

Il giornalista Gaetano Brunetti, su areanapoli, ha pubblicato un bellissimo articolo a supporto di Napoli:

“Napoli si sta confermando capitale italiana del turismo e dell’accoglienza. La città partenopea sta facendo registrare record su record in termine di occupazione delle strutture alberghiere e ricettive del territorio, superando per presenze persino Roma e Firenze. Ieri, nonostante l’ondata di calore, le vie del centro antico della città, Patrimonio Unesco, sono state letteralmente prese d’assalto da turisti provenienti da ogni parte della terra. Le immagini che arrivano dai social non fanno altro che commentare”.

Brunetti ha poi aggiunto: “Eppure in televisione non si vede nemmeno l’ombra di questa super notizie che segna il “rinascimento” culturale e turistico della città, anzi. Si continua con la solita ed estenuante narrazione stereotipata di Napoli, intrisa di luoghi comuni stucchevoli e datati, che hanno fatto il loro tempo. I telegiornali parlano solo della solita Venezia, del ticket che si pagherà per entrarci, di Roma, di Firenze, ma di Napoli capitale del turismo nulla. Allora ci pensiamo noi a farla girare, con buona pace dei soliti prevenuti dell’informazione”.