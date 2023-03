De Laurentiis ha deciso: pronto il riscatto di Simeone, le cifre

Aurelio De Laurentiis vuole il riscatto di Giovanni Simeone dal Verona, l’argentino ha convinto anche Luciano Spalletti.

L’attaccante del Napoli si aspettava di giocare qualche minuto in più in maglia azzurra, ma davanti ha un attaccante come Osimhen che fino ad ora ha segnato 25 gol in stagione.

Ma questo non abbatte di certo Simeone sempre prontissimo quando viene chiamato in causa. L’argentino è stato fondamentale nelle sette partite in cui ha sostituito Osimhen per infortunio, diventando determinante in alcuni match cruciali per il Napoli come la gara con il Milan e quella con la Roma, che ha portato sei punti pesanti alla banda Spalletti.

Napoli: De Laurentiis vuole il riscatto di Simeone

Ma ci sono altri gol pesantissimi, come quelli segnati in Champions League, quattro in tutto che sono stati fondamentali al Napoli per approdare alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da prima classificata.

Numeri e statistiche che non raccontano tutto dell’attaccante ora impegnato con l’Argentina. Perché oltre al giocatore c’è un grande professionista e prima tifoso del Napoli. Anche per questo De Laurentiis ha deciso il riscatto di Simeone dal Verona. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli è pronto a versare 12 milioni di euro nelle casse del club scaligero, per acquistare definitivamente il cartellino del giocatore ex Cagliari e Fiorentina.