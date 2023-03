Malta-Italia: Mancini fa fuori uno dei big, ecco i convocati

Malta-Italia tra i convocati di Roberto Mancini non c’è Lorenzo Pellegrini che andrà in tribuna con Simone Pafundi e Alessandro Buongiorno.

C’è una clamorosa esclusione da parte del commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio ed è Lorenzo Pellegrini. Il giocatore della Roma è partito titolare giovedì contro l’Inghilterra, mentre con Malta si siederà in panchina. La maglia numero 10 andrà a finire sulle spalle di Gnonto. Tra i convocati di Mancini non c’è nemmeno Pafundi che va ancora in tribuna col difensore del Torino Buongiorno. Cambia anche il ruolo del terzo portiere che sarà Carnesecchi.

Malta-Italia: i convocati di Mancini

Portieri – Donnarumma, Meret, Carnesecchi.

Difensori – Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Darmian, Emerson Palmieri, Scalvini, Acerbi, Romagnoli.

Centrocampisti – Verratti, Jorginho, Pessina, Cristante, Frattesi, Tonali.

Attaccanti – Grifo, Scamacca, Gnonto, Berardi, Politano, Retegui.

Malta-Italia, le probabili formazioni

Malta (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Jones. All. Marcolini.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Spinazzola; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto. All. Mancini.