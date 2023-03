Kim, tre big d’Europa all’assalto. Il Napoli gli chiede una scelta di vita

Tre big d’Europa all’assalto di Kim. Il Napoli chiede una scelta di vita al sudcoreano che piace a tante squadre

Kim Min-Jae attira a sé tantissimi estimatori. Ciro Venerato, esperto di mercato, si sofferma sulla posizione del sudcoreano durante il Tg Sport della RAI: “Prime mosse azzurre per cercare di trattenere Kim. Impresa non impossibile ma neppure scontata stando ai rumors provenienti da Castel Volturno. Da diverse settimane sono iniziati i dialoghi con il suo entourage. Il Napoli è disposto a offrire 2 milioni e mezzo più 500mila euro di bonus semplici al difensore (oggi percepisce 2 netti). Lasciando eventualmente anche la clausola rescissoria e puntando sulla volontà del giocatore molto legato a squadra e città: un modo come un altro per trattenerlo almeno un’altra stagione”.

Venerato indica quali sono le squadre interessate a Kim

Venerato rivela i nomi dei club interessati: “L’agenzia che ne cura immagini e interessi è molto più venale e lo sta proponendo a diversi club continentali. Liverpool, Manchester United e PSG quelli più interessati al coreano e pronti a garantirgli 5 milioni netti a stagione, pagando la clausola di rescissione, che oscilla tra i 50 e i 70 milioni. La cifra definitiva è legato al fatturato del club e alla partecipazione alla Champions (10 milioni in meno per chi non si qualifica alla massima competizione europea, ndr)”.

Infine l’esperto di mercato parla dei sostituti: “Entro giugno, Kim e i suoi (esosi) agenti prenderanno una decisione. Il Napoli ha valutato varie alternative. Piaceva (molto) Djalo del Lille, ma si è rotto il crociato. Contattato anche il procuratore (nella gara di andata a Francorte) dello svincolato Ndicka dell’Eintracht, ma non è alla portata: chiede troppo. Restano sullo sfondo Demiral e Becao: entrambi sono ritenuti discreti ma non eccelsi. Anche per questo, il Napoli spera che Kim (come già fatto da Kvara) punti ad una scelta di vita. I soldi non sono sempre tutto nella vita”.