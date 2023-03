Sabatini: “Kvara operazione supersonica di Giuntoli. Spalletti-Totti…

Walter Sabatini ritiene che Kvara è stata una operazione supersonica di Giuntoli e poi torna sui rapporti tra Spalletti e Totti

Walter Sabatini non finisce di esprimere la propria stima per Cristiano Giuntoli, protagonista dell’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia. Ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex dirigente di Roma e Salernitana dichiara: “Giuntoli ha fatto una operazione supersonica, ha cambiato il destino del club con Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano si è imposto subito in una campionato importante come quello italiano. Il Napoli è una orchestra sincronica, non sinfonica. I sincronismi che si realizzano in campo sono un qualcosa di incredibile. Ho parlato tanto spesso del Napoli che divento anche noioso”.

Per Sabatini il Napoli è una orchestra sincronica

Belle le parole su Luciano Spalletti: “Non è un fenomeno solo come allenatore, ma anche nel modo in cui gestisce la squadra. Il suo Napoli dà spettacolo, uccide le partite con gioia e allegria. Il Napoli gioca un calcio bellissimo ed è normale che in Europa lasci il segno. L’unica cosa che mi dispiace è che in Champions League affronterà il Milan, avrei preferito che si scontrasse con una big internazionale. Mi dispiace perché una tra Napoli e Milan si farà male”.

Infine Sabatini si sofferma su quanto accaduto tra Spalletti e Totti: “Non hanno mai litigato. Spalletti si limitava a non farlo giocare, ma è una prerogativa dell’allenatore che fa delle scelte. Poi altre persone hanno creato un caso. C’è stata una antipatia tecnica in una singola stagione. Non dimenticate che Totti ha vinto una Scarpa d’Oro con Spalletti”.