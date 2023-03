Turismo, Napoli tra le mete europee più ambite per Pasqua 2023

La città più richiesta dai turisti europei è Napoli per la pasqua 2023, il capoluogo campano si conferma top per il turismo.

La Pasqua del 2023 sta diventando un’ottima opportunità per viaggiare e molti europei hanno scelto Napoli come meta per le proprie vacanze. Il capoluogo campano si conferma al top della lista grazie al suo clima primaverile, alla ricchezza culturale, alle spiagge, ai paesaggi, alle tradizioni e all’enogastronomia, nonché alla disponibilità di strutture ospitali e accoglienti. Secondo il noto motore di ricerca di voli e hotel, Jetcost.it, Napoli è la città più ricercata per trascorrere le vacanze pasquali, seguono le capitali della Spagna e le meraviglie del Portogallo.

Jetcost analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati affidabili sui viaggiatori e le loro scelte di destinazione. Secondo i risultati delle ricerche di voli per la Pasqua del 2023, la città più richiesta dai viaggiatori è Napoli. La città campana è diventata la città più richiesta dagli spagnoli, la seconda dai viaggiatori tedeschi, la terza per i britannici, la quarta dai francesi e portoghesi, la quinta dagli olandesi. “Napoli continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo” ha affermato Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di Jetcost.

Secondo Demoskopika, istituto di ricerca che ha effettuato delle previsioni sul turismo per il 2023, tutte le destinazioni regionali dovrebbero registrare un andamento positivo dei flussi turistici. In particolare, la Campania si colloca al di sopra della media italiana con 20,8 milioni di presenze (+ 12,3%) e con 5,7 milioni di arrivi (+ 13,1%). Si prevede che i flussi turistici generino una spesa turistica pari a 5.211 milioni di euro nella regione, con un incremento del + 25,9% rispetto all’anno precedente.

In sintesi, Napoli si conferma una meta turistica di grande fascino, apprezzata per la sua offerta culturale, enogastronomica e di intrattenimento, ma anche per la sua capacità di accoglienza. La città campana è pronta ad accogliere turisti da tutto il mondo durante le festività pasquali del 2023.