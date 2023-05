Matteo Politano, un regalo speciale per una nota cantante italiana – FOTO

Il regalo speciale che Matteo Politano ha fatto ad Emma Marrone durante una serata trascorsa a gustare una pizza a Napoli.

Emma Marrone, la famosa cantante italiana, è stata recentemente ospite a Napoli, dove si è concessa il piacere di assaporare una deliziosa pizza. La Marrone viene spesso viene spesso nel capoluogo campano dove ha molti amici e si gode frequentemente le bellezze della città partenopea.

Nata a Firenze ma cresciuta ad Aradeo, in provincia di Lecce, la cantante salentina ha sviluppato una forte passione per la cultura meridionale e l’amore per la Puglia e per la città di Napoli e ha avuto modo anche di incontrare uno dei giocatori del Napoli di Luciano Spalletti. Presente alla serata infatti anche il calciatore degli azzurri, Matteo Politano, che ha fatto una sorpresa alla cantante.

EMMA MARRONE A NAPOLI: LA SORPRESA DI MATTEO POLITANO

Matteo Politano ha fatto una sorpresa a Emma Marrone regalandole una maglia speciale del Napoli, con la scritta “Emma Marrone” e il numero 1. Dopo la serata, la cantante ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio di ringraziamento: “Bella Napoli! Grazie Napoli per la maglia! E Concettina ai 3 Santi per l’amore. Continuo a godermi mezzo mondo”. La notizia del regalo di Matteo Politano ad Emma Marrone ha suscitato grande curiosità e interesse, attirando l’attenzione dei fan della cantante e degli appassionati di calcio.

Di seguito il regalo speciale ricevuto da Matteo Politano: