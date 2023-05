De Laurentiis pazzo di Napoli: ecco dove vedrà la gara con l’Udinese

Aurelio De Laurentiis è pazzo di Napoli: infatti pare di aver scelto di vedere la gara con l’Udinese al “Diego Armando Maradona”

Aurelio De Laurentiis innamorato di Napoli e del Napoli. Valter De Maggio, direttore e conduttore della radio ufficiale Radio Kiss Kiss Napoli, anticipa nel programma Radio Goal che il presidente sta pensando di seguire Udinese-Napoli non alla Dacia Arena di Udine, bensì allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli con tutti i tifosi. Una decisione incredibile, poiché tutti vorrebbero essere nell’impianto friulano per seguire la partita dal vivo ed invece lui preferisce stare assieme ai propri tifosi.

Aurelio De Laurentiis potrebbe festeggiare lo Scudetto al “Maradona” invece che ad Udine

Ovviamente bisogna utilizzare il condizionale, poiché la decisione non è ufficiale ma ufficiosa. Si tratta di rumors, indiscrezioni che, se confermati, metterebbero in evidenza quanto amore l’imprenditore della Filmauro prova per il Napoli Calcio e per la comunità partenopea. Tanto da festeggiare lo Scudetto con i propri tifosi, in uno stadio che sarà pieno all’inverosimile: un sold-out annunciato sin dall’inizio per quello che è il secondo match-point Scudetto. Manca poco per una festa che sarà spettacolare e De Laurentiis la vuole vivere con l’anima partenopea, tutti quei tifosi che da oltre 33 anni aspettano di dire “Abbiamo vinto“.