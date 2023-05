Prefetto di Udine: “Confermato l’orario di Udinese-Napoli. Attesi 10mila azzurri”

Il Prefetto di Udine conferma l’orario di Udinese-Napoli e rivela che sono attesi circa 10mila azzurri alla Dacia Arena

Il Prefetto di Napoli Massimo Marchesiello dà importanti notizie sulla gara tra Udinese e Napoli. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, egli parla della partita alla Dacia Arena: “Sono napoletano, molto napoletano. E’ confermato che Udinese-Napoli si giocherà alle 20:45, ci è sembrata la valutazione più opportuna viste anche le polemiche e le complicazioni che ci sono state in questo periodo. E’ tutto confermato, è un problema di ordine pubblico in più per Udine ma sapremo affrontare la situazione come sempre”.

Il Prefetto si sofferma sul numero di tifosi del Napoli previsti: “Saranno 10 mila, tutti quelli non residenti in Campania verranno a tifare Napoli giovedì sera”.

Marchesiello conferma che il Napoli resterà ad Udine dopo la partita

Marchesiello dichiara che probabilmente il Napoli si fermerà a Udine dopo la partita e farà rientro all’ombra del Vesuvio venerdì: “E’ un impegno in più, le forze dell’ordine sapranno affrontare questa situazione. Sono previsti rinforzi, è una partita ancora aperta ma su questo faranno tutti il loro dovere. Non ci dovrebbero essere problemi, sarà una festa in ogni caso”.

Per lei che è napoletano, sarà una giornata speciale? “Sì, l’aspetto da 33 anni questa possibilità e questa soddisfazione. Però come ho già detto è stato tutto centellinato che ormai è una cosa prevista. Per me sarà una grande soddisfazione e sarà contento come tutti i tifosi del Napoli”.

Infine Marchesiello glissa sull’orario di partenza del Napoli venerdì da Udine? “Questo ancora non lo sappiamo, è una notizia che ancora non posso confermare. Siamo in attesa di notizie”.